Europese prijzen voor OnePlus Nord 2T en Nord CE 2 Lite opgedoken

Morgen zullen we kennismaken met nieuwe OnePlus-toestellen, maar er is al een hoop bekend. De hoeveelheid informatie wordt nu verder uitgebreid, waarbij we de Europese prijzen te weten komen. Wat gaan de nieuwe OnePlus Nord 2T en Nord CE 2 Lite kosten?

Europese prijzen van Nord 2 en Nord CE 2 Lite

De nieuwe OnePlus Nord 2 en Nord CE 2 Lite zullen morgen, 19 mei, officieel aangekondigd worden door OnePlus. Dit heeft de fabrikant al bevestigd vorige week. Daarbij zullen we donderdag ook een nieuw audioproduct gaan zien, de OnePlus Nord Buds. Nu is er nieuws over de twee nieuwe Nord-smartphones van het Chinese merk.

OnePlus Nord 2T

De OnePlus Nord 2T wordt een verbeterde versie van de vorig jaar verschenen OnePlus Nord 2, zo is duidelijk. Het toestel krijgt naar verwachting een Dimensity 1300 chipset van MediaTek, een 6,43 inch Full-HD+ 90Hz AMOLED-scherm en een 4500 mAh accu. Deze moet opgeladen worden met een kracht van 80W, wat ongelofelijk snel is voor een mid-end toestel. OnePlus zou de Nord 2T verder willen voorzien van een 50 megapixel camera achterop, samen met een 8MP groothoeklens en een 2 megapixel dieptesensor. De front-camera telt 16 megapixel en natuurlijk komt het toestel op de markt met Android 12. Naar verluidt zou de OnePlus Nord 2T op de markt gebracht worden voor 399 euro; wat gelijk is aan de officiële introductieprijs van de Nord 2.

OnePlus Nord CE 2 Lite

Het volgende model dat we de 19e gaan zien, is de OnePlus Nord CE 2 Lite, als lichtere versie op de OnePlus Nord CE 2 die eerder dit jaar verscheen. Het model krijgt eveneens ondersteuning voor 5G, een Snapdragon 695 chipset van Qualcomm en een 5000 mAh accu. Het opladen van de batterij gaat met een kracht van 33 watt. De smartphone wordt geleverd met een 6,59 inch LCD-scherm (120Hz) en een 64 megapixel hoofdcamera. De prijs zal uitkomen op een bedrag van 299 euro.