OnePlus komt met aankondiging op 24 juni: OnePlus Nord CE 4 Lite

De Nord-serie van OnePlus wordt later deze maand uitgebreid met een nieuw model. De smartphonefabrikant zal op deze datum de nieuwe OnePlus Nord CE 4 Lite aankondigen. De aankondiging van de 5G-smartphone staat gepland voor 24 juni.

OnePlus Nord CE 4 Lite aankondiging onderweg

Een nieuwe aankondiging van OnePlus is aanstaande. De fabrikant zal op 24 juni 2024 de nieuwe OnePlus Nord CE 4 Lite aankondigen. De 5G-smartphone volgt hiermee de Nord CE 3 Lite op. Als we afgaan op de informatie die de fabrikant met ons deelt, dan kunnen we het nodige verwachten bij de nieuwe telefoon. Zo moet de telefoon ‘een revolutie teweeg brengen in de budgetsmartphonemarkt’. Onder andere op het gebied van de batterijduur, het beeldscherm, het opladen en de camera, moeten de nodige verbeteringen doorgevoerd worden.

Het merk licht ook gelijk vast wat specificaties uit. Zo komt de OnePlus Nord CE 4 Lite met een 120Hz AMOLED-scherm dat een helderheid kan bereiken van 2100 nits. De 5110 mAh batterij kan met 80W snel worden opgeladen en ook kan de telefoon 5W omgekeerd opladen. Alle details krijgen we op 24 juni te horen van het merk. Eerder doken al wel specificaties en foto’s op.

OnePlus zegt nog;

De OnePlus Nord CE4 Lite 5G biedt gebruikers de iconische snelle en soepele vlaggenship-ervaring van OnePlus, tegen een betaalbare prijs. Het toestel is ontworpen om de typische dagelijkse zorgen van gebruikers aan te pakken en de ervaring met betrekking tot dagelijks smartphonegebruik te verbeteren. Zo beschikt de OnePlus Nord CE4 Lite 5G over een reeks functies die samen zorgen voor een uitstekende batterijduur, meeslepende kijkervaring, uitzonderlijk snel opladen, verschillende fotografiemogelijkheden en meer.