OnePlus Nord CE4 Lite aangekondigd: dit krijg je voor 329 euro

Meer mogelijkheden voor minder geld, dat moet mogelijk worden met de nieuwe OnePlus Nord CE4 Lite. De smartphonefabrikant heeft het toestel zojuist officieel aangekondigd. Wat heeft de nieuwe Nord CE4 Lite allemaal te bieden?

OnePlus CE4 Lite aangekondigd

Een nieuwe 5G-smartphone is aangekondigd door het merk OnePlus. De fabrikant haalt het doek van de OnePlus Nord CE4 Lite. Het toestel wordt geleverd in het zilver en blauw, en moet gebruikers een premium ervaring bieden, zonder dat je hiervoor heel diep in de buidel moet tasten.

Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan de batterij van het toestel. De capaciteit van de telefoon komt uit op 5110 mAh, waarbij je deze middels de 80W lader in 50 minuten van 1 naar 100 procent kunt opladen. Met 5W reverse charging kun je je telefoon als powerbank laten dienen, waarbij gebruikers bijvoorbeeld een headset of andere telefoon (langzaam) kunnen opladen.

Het beeldscherm is een 6,67 inch Full-HD+ 120Hz AMOLED-paneel. Deze levert een maximale helderheid van 2100 nits. Er wordt gebruik gemaakt van een Samsung-paneel, dezelfde als bij de OnePlus 11. De OnePlus Nord CE 4 Lite komt met Aqua Touch, waardoor het scherm ook te bedienen is tijdens het gebruik in de regen of onder andere natte omstandigheden.

Verder zien we bij de OnePlus Nord CE 4 Lite krijgt een Snapdragon 695 octa-core chipset, ondersteuning voor 5G en 8GB werkgeheugen. De 256GB aan opslagruimte is uit te breiden met een geheugenkaart.

OnePlus levert de Nord CE4 Lite met een 3,5 millimeter aansluiting. Voor het maken van foto’s is er een 50 megapixel hoofdcamera en 2MP portretlens. De OnePlus komt op de markt vanaf 1 juli voor een bedrag van 329 euro. Je krijgt drie jaar beveiligingsupdates en twee jaar Android-updates.