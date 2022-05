OnePlus komt op 19 mei met drie producten; Nord 2T, CE 2 Lite en Nord Buds

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het volgende week een grootse aankondiging heeft. De fabrikant zal op 19 mei drie nieuwe producten aankondigen, allen producten in de Nord-serie. Het zijn twee smartphones en een accessoire.

OnePlus Nord-serie wordt uitgebreid

De OnePlus Nord-serie wordt in één klap uitgebreid met drie producten, zo wordt duidelijk uit een bericht dat de Chinese fabrikant de deur uit heeft gedaan. In het bericht staat dat we in ieder geval het eerste audioproduct uit de Nord-serie kunnen verwachten; de OnePlus Nord Buds. Deze moeten opvallen door een zeer kenmerkende OnePlus-ervaring, maar wel voor een aantrekkelijke Nord-prijs, zo belooft de fabrikant.

Het andere nieuwe product is een smartphone; de OnePlus Nord 2T. De komst van dit toestel hangt al langer in de lucht, en eerder doken de specificaties al op van het toestel. De smartphone moet volgens OnePlus voorzien worden van 80W laden, wat onwijs snel is. Deze feature zagen we eerder al bij de OnePlus 10 Pro, de high-end smartphone.

Het derde toestel is de OnePlus Nord CE 2 Lite, welke volgens OnePlus de combinatie moet zijn van core essentials. Zo wordt gesproken over snelladen en een batterij met flinke capaciteit. Details hierover worden verder achterwege gelaten. Eerder presenteerde OnePlus al de OnePlus Nord CE 2.Op 19 mei zullen we alle details te horen krijgen.