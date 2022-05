‘OnePlus Nord 2T komt op 11 mei en dit zijn de specificaties’

De eerste informatie over de OnePlus Nord 2T kwam maanden geleden al binnen. De telefoon gaat namelijk al sinds januari van dit jaar rond in het geruchtencircuit. OnePlus zal de Nord 2T volgende week aankondigen, en nu weten we de specificaties al van het toestel.

OnePlus Nord 2T in het nieuws

De OnePlus Nord 2T is een nieuwe smartphone in de Nord-serie; een serie die inmiddels uit steeds meer toestellen bestaat waardoor je bijna het overzicht kwijtraakt. De fabrikant heeft gekozen voor de MediaTek-chipset; waarvan de Nord 2T als eerste smartphone voorzien wordt van de Dimensity 1300 chipset. Aanwezig is verder 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Het opladen gaat met 80W waardoor de 4500 mAh accu lekker snel volzit.

De OnePlus Nord 2T

De verdere specificaties van de Nord 2T zijn verder niet heel bijzonder te noemen. We zien een 32 megapixel front-camera aan de voorzijde. In de cameramodule aan de achterzijde is ruimte gelaten voor een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel monochroomsensor. OnePlus voorziet de smartphone van Android 12 met OxygenOS 12 en zou voor €399/$399 op de markt komen. Het toestel is al te vinden bij AliExpress.

Zover bekend staat de aankondiging van de Nord 2T gepland voor 11 mei. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte!