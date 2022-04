Specificaties van nieuwe OnePlus Nord 2T opgedoken

De specificaties van de nieuwe OnePlus Nord 2T zijn opgedoken. De fabrikant zal binnenkort het toestel aankondigen, maar dankzij dit lek komen we vast het nodige te weten. Wat kunnen we van de nieuwe telefoon verwachten?

OnePlus Nord 2T in het nieuws

De OnePlus Nord 2T wordt volgens eerdere geruchten in mei aangekondigd, en steeds meer informatie komt nu binnendruppelen. Met dank aan leaker Yogesh Brar krijgen we nu een beter beeld van wat we van de OnePlus Nord 2T kunnen verwachten. Welke specificaties zijn aan boord, en wat worden de eigenschappen van de telefoon? Die zetten we voor je op een rijtje.

De huidige OnePlus Nord 2

De smartphone zou vanuit de fabriek worden voorzien van een 6,43 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Aan de voorzijde bevindt zich een 32 megapixel front-camera, terwijl achterop een triple-camera zorgt voor de foto’s. Deze camera-opstelling bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 8MP groothoeklens en een 2 megapixel monochrome lens. Echt grote verrassingen zijn er niet voor de OnePlus Nord 2T. Zo krijgt de telefoon een MediaTek Dimensity 1300 chipset, samen met 8GB/12GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB opslagruimte.

Met de OnePlus Nord 2T krijg je een 4500 mAh accu tot je beschikking, en deze batterij kan opgeladen worden met een kracht van 80W, wat riant is voor een middenklasser. We kunnen ook de alert slider en stereo-speakers verwachten. Uiteraard zal het toestel voorzien zijn van Android 12, samen met de OxygenOS 12 skin. Wanneer we meer informatie hebben over de OnePlus, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.