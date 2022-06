OnePlus Nord 2 krijgt update naar Android 12 met OxygenOS 12

OnePlus stond ooit bekend om zijn razendsnelle updates, dat is de laatste tijd wel anders. Nu is er gelukkig een update voor de OnePlus Nord 2. Het is de update naar Android 12 met OxygenOS 12.

OnePlus Nord 2: Android 12 staat klaar

De update naar Android 12 met de nieuwe skin-versie OxygenOS 12 staat klaar voor een toestel van OnePlus. De smartphone die de update aangeboden krijgt is de OnePlus Nord 2. De telefoon heeft even moeten wachten op de update. Het snelle updatebeleid dat OnePlus eerder nog had, is wel een beetje op een lager pitje gezet de afgelopen jaren, maar gelukkig is nu het toestel aan de beurt voor de nieuwe update.

Met de update zijn er verbeteringen voor de accuduur, verbeteringen voor het Always On Display en er zijn verbeteringen voor het updatebeleid. De update naar Android 12 brengt ook veranderingen in de mediaspeler en de privacymachtigingen. Hiermee geef je een app bijvoorbeeld toegang tot je geschatte locatie, in plaats van je exacte locatie. De update brengt verder beveiligingsupdate mei 2022.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de OnePlus Nord 2, maar dit gebeurt wel gefaseerd. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedereen de update binnenkrijgt.