Android beveiligingsupdate mei 2022: brengt 37 patches

Een nieuwe maand, een nieuwe security-patch. Google heeft een nieuwe beveiligingsupdate voor Android uitgebracht. Logischerwijs is dat de beveiligingsupdate van mei geworden, met daarin wederom tientallen kwetsbaarheden die aangepakt worden. Ook zijn er verbeteringen voor de Pixel-toestellen.

Beveiligingsupdate van mei

Beveiligingsupdate mei 2022 is klaargezet door Google. In de komende dagen en weken zullen de fabrikanten hiermee aan de slag gaan, om deze update te optimaliseren voor hun toestellen. Fabrikanten voegen soms bovenop de patches van Google, ook nog eigen patches toe. De vijfde beveiligingsupdate van dit jaar brengt in totaal 37 patches, waarbij er onderscheid wordt gemaakt op verschillende aspecten. Zo is niet elke patch voor elk toestel, en ligt dit bijvoorbeeld aan de soort processor die gebruikt wordt, of de Android-versie. De patches in de mei-update richten zich sowieso op toestellen met Android 10 en hoger.

De mei-update brengt voor de Pixel-toestellen ook enkele verbeteringen. Zo is een probleem opgelost waarbij het scherm af en toe spontaan geactiveerd werd, zonder dat hiervoor een aanleiding was. Daarbij is voor de Pixel 6-serie de haptische feedback onder bepaalde omstandigheden verbeterd, en moet het crashen van de launcher op de Pixel-devices op bepaalde momenten niet meer voorkomen.

Wanneer de beveiligingsupdate van mei beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Voor de volledigheid, graag met screenshot. Deze ontvangen we graag via de mail.