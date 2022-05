Android Update Bulletin week 17: deze toestellen kregen updates

Een nieuw Android Update Bulletin overzicht op DroidApp. Iedere week zetten we de updates die zijn uitgerold voor smartphones en tablets op een rij; deze keer die van week 17.

Android updates in week 17

In de laatste week van de maand worden doorgaans minder apparaten bijgewerkt met een nieuwe update, dan in andere weken. Toch verschenen er enkele updates in week 17 van 2022. Welke Android-toestellen dat zijn, hebben we hieronder voor je op een rijtje neergezet.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!

Motorola

Nokia

Nokia 8.3: Android 12 met beveiligingsupdate april

Oppo

Oppo A91: beveiligingsupdate april

Poco

Poco X4 Pro: beveiligingsupdate april

Samsung