Samsung brengt nieuwe Galaxy Tab S8-serie uit in Nederland

De nieuwe tablets van Samsung zijn vanaf nu te vinden in de Nederlandse winkels. De release valt samen met die van de Galaxy S22 Ultra die je ook nu kunt aanschaffen. De tablets in kwestie zijn de Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en de Tab S8 Ultra.

Galaxy Tab S8-serie in Nederland

Samsung heeft vrijdag haar Galaxy S21 Ultra al uitgebracht in Nederland. Nu zijn ook de drie nieuwe tablets van de fabrikant te koop in ons land. Het zijn de Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ en de Tab S8 Ultra. Die laatste valt direct op door de erg dunne behuizing, maar ook door het flinke scherm met een grootte van 14,6 inch. De schermgrootte van de Galaxy Tab S8+ komt uit 12,4 inch en die van de Tab S8 komt heeft een grootte van 11,0 inch. Het display van het instapmodel is overigens een TFT-paneel, terwijl de andere modellen een Super AMOLED-paneel hebben.

Je kunt de nieuwe Galaxy Tab S8-modellen makkelijk bedienen met de meegeleverde S Pen. Zo wordt het maken van aantekeningen, het inkleuren van een (digitale) kleurplaat en het omzetten van handgeschreven notities naar tekst kinderspel. Verder kun je de S Pen gebruiken als afstandsbediening voor het maken van foto’s of voor het bedienen van je presentatie, bijvoorbeeld via PowerPoint. Daarnaast kan de tablet verbonden worden met je Galaxy S22 voor uitgebreidere mogelijkheden en zijn alle drie de modellen voorzien van de Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm.

We hebben de tablets eerder al uitgebreider besproken in het aankondigingsartikel. De prijs van de Tab S8 start bij 749 euro, die van de Tab S8+ bij 949 euro. Kies je voor de Tab S8 Ultra dan moet je 1149 euro overmaken naar Samsung. De tablets krijgen vijf jaar lang updates en zijn desgewenst ook verkrijgbaar met 5G-ondersteuning. Je kunt voor de Galaxy Tab S8-serie terecht bij de volgende winkels; Samsung, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.