Samsung stopt met pre-orders voor Galaxy Tab S8: veel te populair

Samsung heeft onlangs de nieuwe Galaxy tab S8-serie aangekondigd. De pre-orders schieten door het dak; en daarom is het bedrijf in de Verenigde Staten gestopt met het aannemen van pre-orders.

Samsung kwam vorige week met de nieuwe Galaxy S22-serie. Daarnaast heeft de fabrikant de Galaxy Tab S8-serie gepresenteerd. De nieuwe tablets komen ook naar Nederland; waarbij de Ultra met zijn 14,6 inch grote scherm sowieso al direct in het oog springt. De fabrikant doet goede zaken met de nieuwe tabletreeks, zo wordt duidelijk uit het nieuws rondom de pre-orders.

Samsung is in de Verenigde Staten gestopt met het aannemen van pre-order bestellingen voor de Tab S8 en de Tab S8 Ultra. Samsung kan de vraag niet aan en wil niet dat het wel geld aanneemt, maar straks niet kan beloven om alles uit te leveren. De Tab S8+ was nog wel te pre-orderen, al lijkt het onvermijdelijk dat ook hetzelfde lot staat te wachten.

In een reactie laat de fabrikant tegenover XDA het volgende weten;

We are thrilled by the consumer response to our new Galaxy Tab S8 lineup. Due to the overwhelming demand in the last 48 hours, we will be pausing preorders at Samsung.com for the Galaxy Tab S8 Ultra and Galaxy Tab S8. We are working quickly to meet consumer excitement and demand. Please stay tuned for more updates