Samsung rolt Android 14 uit voor Galaxy S21 FE, Tab S8 en Tab S9 (FE)

Een nieuwe selectie toestellen van Samsung worden bijgewerkt met Android 14. De update met One UI 6 als skin en nieuwe functies wordt uitgerold voor de Galaxy S21 FE en de Tab S9 FE.

Android 14 voor S21 FE, Tab S8 en Tab S9 FE

Samsung is lekker bezig met het updaten van toestellen naar Android 14. Nu staat de update klaar voor een lichting apparaten. Dit betekent dat je kunt profiteren van een reeks nieuwe functies en mogelijkheden die One UI 6 en Android 14 te bieden hebben. De update wordt ook gebundeld met de november update.

Zo heeft Samsung One UI 6 voorzien van een aantal veranderingen in het design en de vormgeving. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het lettertype dat Samsung standaard gebruikt. Ook het Quick Panel met de snelle instellingen is onder handen genomen. Verder zien we een nieuwe mediaspeler, maar er is meer. Dat hebben we voor je gebundeld in het artikel met nieuwe functies in One UI 6.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de volgende modellen;

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Voor de Samsung Galaxy Tab S9-modellen is de update vorige week al uitgerold.