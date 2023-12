Samsung Galaxy A52s en Galaxy A33 krijgen Android 14 update

De grootse update naar Android 14 is vanaf nu beschikbaar voor twee toestellen van Samsung. We zien de update binnenkomen op de Galaxy A52s en ook de Galaxy A33 krijgt de nieuwe Android-versie met One UI 6.

Android 14 voor A52s en A33

Twee smartphones van Samsung worden geüpdatet naar de nieuwste Android-versie, en krijgen daarbij ook nog een aantal verbeteringen en optimalisaties toegeschoven. Denk aan een nieuwe beveiligingspatch en natuurlijk One UI 6. Dit samen met natuurlijk Android 14, waardoor je een reeks nieuwe functies en mogelijkheden aangeboden krijgt.

Dankzij Android 14 met One UI 6 kun je verschillende wijzigingen opmerken op je Galaxy A52s en Galaxy A33. De twee smartphones krijgen namelijk een nieuw Samsung-lettertype en daarbij zie je een quick panel, het scherm met snelle instellingen. Samsung heeft ook verschillende verbeteringen doorgevoerd, die we voor je hebben gebundeld in het artikel met nieuwe functies in One UI 6. Dit wordt gecombineerd met beveiligingsupdate november die beschikbaar is gesteld met de update.

Raymond en Sander melden ons dat de update vanaf nu beschikbaar is voor de genoemde modellen. Je krijgt een melding als je de update kunt downloaden. In het menu van je smartphone-instellingen kun je ook handmatig controleren of de update klaarstaat voor je.

