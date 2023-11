Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra krijgen Android 14

Een nieuwe update staat klaar voor de Galaxy S21-serie. De drie toestellen die deel uitmaken van deze serie worden geüpdatet naar Android 14, samen met One UI 6.

Android 14 voor Galaxy S21-serie

Samsung is goed op stoom met het updaten van haar toestellen naar een nieuwe Android-versie. Nu is de volgende reeks high-end toestellen aan de beurt. Peter laat ons weten dat de Galaxy S21-serie de nieuwe versie aangeboden krijgt. De update brengt Android 14 en ook One UI 6 staat voor je klaar.

Eerder werd de S21-serie al geüpdatet met de beveiligingsupdate van november, dat verandert niet met deze. Wat wel verandert is dus de Android-versie, waarbij verschillende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd worden. Zo zien we het nieuwe lettertype van Samsung en is het quick panel met snelle instellingen is voorzien van een nieuwe lik verf. Daarbij zijn er nog meer nieuwe functies in One UI 6.

De update wordt vanaf nu verspreid voor de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Samsung rolt binnenkort de update voor de Galaxy S21 FE uit.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 497,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 608,00 euro