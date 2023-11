Galaxy S21-serie krijgt november-update; Nothing Phone 2 met nieuwe functies

Een nieuwe update staat klaar voor vier toestellen. Drie modellen in de Samsung Galaxy S21-serie krijgen de november-patch. Voor de Nothing Phone 2 staat ook een fijne update klaar.

Galaxy S21 met november-update

We beginnen met de Samsung Galaxy S21-serie. De Galaxy S21, S21+ en de S21 Ultra worden alle drie bijgewerkt met beveiligingsupdate november 2023. Dit is de nieuwste security-patch die door Google beschikbaar is gesteld, en werd begin deze week officieel vrijgegeven. Daar bovenop heeft Samsung nog verschillende eigen patches toegevoegd, waarmee de beveiliging wordt verbeterd.

De update voor de Galaxy S21-serie brengt nog geen Android 14 met One UI 6. Daarin zitten verschillende nieuwe functies. Samsung heeft nog niks verteld over wanneer deze update beschikbaar komt voor de toestellen. In oktober kreeg de Galaxy S23-serie de update al wel aangereikt.

Nothing Phone 2

De Nothing Phone 2 krijgt ook een update aangeboden. De smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met de beveiligingspatch van oktober. Daarbij zien we dat Nothing gewerkt heeft aan nieuwe functies. Zo is het vanaf nu mogelijk om je favoriete foto’s direct op je homescreen of vergrendelscherm te krijgen. Ook is het overzicht met (Nothing-) widgets verbeterd, zodat deze prettiger werkt en kun je ervoor kiezen om app-icoontjes te verbergen in het menu. Ook belooft Nothing verschillende verbeteringen voor de camera en het geluid.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Je ontvangt een melding als de update voor je klaarstaat. Eventueel kun je ook handmatig controleren of je de nieuwste update binnen kunt halen op je smartphone.

Nothing Phone 2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 662,00 euro

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 519,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 569,00 euro