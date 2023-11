Samsung over beveiligingsupdate november: 15 eigen patches

Deze week werd beveiligingsupdate november uitgerold voor Android. De eerste (Pixel-) toestellen worden bijgewerkt. Samsung deelt nu de details over de eigen november-update. Welke zaken worden bij de Koreaanse fabrikant aangepakt?

Samsung met november-update

Over beveiligingsupdate november 2023 hebben we eerder deze week geschreven. Met de nieuwste security-patch van deze maand worden tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Het gebruik van Android wordt hiermee weer een stukje veiliger gemaakt. Fabrikanten gaan ook met de update aan de slag; zo ook Samsung.

Iedere maand laat Samsung weten welke verbeteringen en patches het merk zelf toevoegt aan de update. Dat doet het merk ook voor de maand november. Uit de nieuwe informatie blijkt dat Samsung de november-patch zelf nog uitbreidt met vijftien patches.

De Galaxy A34 en Galaxy A54 in een uitgebreide vergelijking

Deze patches hebben betrekking op verschillende Samsung-onderdelen. Hierbij kan wel onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld de Android-versie en eigenschappen. We zien bijvoorbeeld dat er fixes zijn voor WiFi en WiFi Direct. Samsung belooft ook dat kwetsbaarheden in het SMS-systeem en de USB-verbindingen opgelost zijn. Ook op andere technische gebieden zien we verbeteringen doorgevoerd.

Krijg je een nieuwe beveiligingsupdate binnen, dan horen we dat heel graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl, dan nemen we hem mee in de berichtgeving!

