De 5 beste apps van april 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

Iedere maand hebben we voor je een overzicht met de beste applicaties, en het beste nieuws. In dit overzicht lees je de beste apps van april 2022.

Android in april

De zomer komt met het einde van april steeds dichterbij, ook al hadden we begin deze maand nog sneeuw. Tijd om aan het begin van deze maand terug te blikken op de afgelopen maand. Welk nieuws heb je me gemist en wat zijn de beste apps van deze maand?

KPN heeft de stekker uit het 3G-netwerk gehaald, en met de komst van de OnePlus 10 Pro verbetert OnePlus het updatebeleid voor verschillende toestellen. Samsung bracht de Galaxy A53 uit in ons land en kwam met een nieuw updatebeleid voor de Galaxy S9 en S10. De 5G-toeslag bij T-Mobile werd van tafel geveegd (voor nieuwe klanten) en Google gaat oude apps verbergen in de Play Store.

Motorola had ook enkele aankondigingen. Zo zagen we de Moto G52 en de Motorola Edge 30, bij Oppo kwamen ze met de nieuwe Oppo A76 en A96, Poco met de Poco F4 GT. WhatsApp deelde vier nieuwe functies die eraan zitten te komen, waarna Mark Zuckerberg vervolgens een nieuwe functie presenteerde. Netflix wil klanten meer laten betalen als zij hun account delen met anderen.

Review

Vergeten

Specials

Beste apps

In april hebben we ook verschillende applicaties besproken. Apps die een update kregen, nieuw zijn verschenen of gewoon omdat ze het vermelden waard zijn. De selectie hebben we hieronder neergezet.

Angry Birds Classic

Rovio Mobile, de ontwikkelaar die jaren geleden met de game Angry Birds kwam, heeft het spel geoptimaliseerd om in deze tijd te spelen; Angry Birds Classic. De traditionele levels, zonder reclame en veel uren speelplezier voor een paar centen. Zoals we kennen van het spel met verschillende vogels moet je de varkens en stellingen vernietigen.

Proton Calendar

We hebben al ProtonMail, een maildienst die de privacy en beveiliging hoog in het vaandel heeft staan. De ontwikkelaars van de dienst komen nu met Proton Calendar. Deze agenda-app slaat items met encryptie op. Daarnaast biedt het nog meer opties, om een gedegen alternatief te zijn voor Google Agenda.

OkyDoky

Wil je een nieuwe taal leren, dan zijn er verschillende apps die je hierbij kunnen helpen. Duolingo is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Van het weekend kwam het artikel over OkyDoky online. Deze applicatie is een speelse taal-leer app die we hebben behandeld in een uitgebreide OkyDoky review. Je kunt kiezen uit 27 talen die je in 26 gevallen vanuit het Nederlands kunt gebruiken. Je kunt je eigen volgorde bepalen en verschillende taalopdrachten doen.

Dott

We bespraken op DroidApp de app ‘Dott’. Met Dott kun je door verschillende (Europese) steden op veel plekken gewoon even een step of een fiets pakken. Handig als vervolgstap na het openbaar vervoer, of juist om de stad te ontdekken. Zo heb ik in Brussel veel van de stad gezien op een stepje van Dott. De app die hierbij hoort, werkt prettig en biedt veel mogelijkheden. Onze bevindingen delen we in de Dott review.

Podimo

Ben je een fervent podcast-liefhebber? De app Podimo bundelt podcasts en audioboeken in één app. Deze applicatie biedt dit echter niet gratis aan, maar hiervoor dien je een abonnement af te sluiten. Onder andere Man man man de podcast van Domien Verschuuren zit in het aanbod van Podimo.

Rabobank

De Rabobank app krijgt er een nieuwe functie bij. De applicatie van de Nederlandse bank wordt voorzien van een optie dat bij transacties de CO2-uitstoot getoond kan worden. Op deze manier moeten gebruikers meer bewust worden van de impact van een transactie op het milieu. Hoe dit precies werkt, hebben we voor je uitgelegd in ons artikel over de CO2 uitstoot in de Rabobank app.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App is gratis en vrij van reclame. Je hebt er direct toegang tot het laatste nieuws, samen met onze toesteldatabase. Hier vind je de actuele prijzen van alle beschikbare toestellen, en ook de specificaties vind je terug. Bij nieuwe berichten kun je ervoor kiezen om de push-notificaties in te stellen.