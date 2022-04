Proton Calendar: nieuwe beveiligde app is alternatief voor Google Agenda

Agenda- en kalender-apps zijn er in vele soorten en maten voor Android. Het aanbod wordt nu uitgebreid met dank aan de ontwikkelaars van Proton. Het bedrijf komt naast ProtonMail met een eigen Proton Calendar app.

Proton Calendar

Het Zwitserse bedrijf Proton is vooral bekend van de beveiligde maildienst ProtonMail. Hiermee worden berichten versleuteld verzonden, wat zorgt voor een veel hogere privacy. De ontwikkelaars van de maildienst hebben voor Android nu een nieuwe applicatie uitgebracht waarmee je je agenda bij kunt houden; Proton Calendar; een alternatief voor Google Agenda. Uiteraard weer een app waarbij privacy en (online) beveiliging hoog in het vaandel staan.

Proton Calendar is een gratis agenda-app welke in de afgelopen tijd breed getest is. De applicatie maakt gebruik van encryptie waarbij alle details zoals de naam van het agenda-item, de deelnemers en dingen als de locatie, allen versleuteld worden opgeslagen. Je kunt kiezen uit een licht of donker thema, een widget voor op je homescreen plaatsen en meerdere notificatie-instellingen toevoegen. In Proton Calendar kun je schakelen naar de dag- of maandweergave en naar het agenda-overzicht.

Wil je overstappen van je bekende agenda-app naar Proton Calendar, dan kan dit op verschillende manieren makkelijk gemaakt worden voor jezelf. Je kunt handmatig lokale agendabestanden (zogenaamde .ics bestanden) inladen in de app. Daarnaast is het mogelijk om een bestaande agenda te importeren in Proton Calendar. Hiervoor log je in met je ProtonMail account.