Google Agenda app wijzigt weergave van korte afspraken

Google rolt een server-side update uit voor de Google Agenda app. De applicatie laat korter durende afspraken voortaan op een andere manier zien in de applicatie. Dit moet het overzicht verduidelijken.

Nieuwe weergave in Google Agenda app

De Google Agenda app krijgt een kleine verandering in de weergave van korter durende afspraken. Dit wordt duidelijk gemaakt middels een melding, die we inmiddels op de DroidApp redactie hebben gekregen. Bij het openen van de Google Agenda app op je Android-toestel krijg je de volgende tekst te zien; “Afspraken korter dan 30 minuten worden nu kleiner weergegeven”. Via knijpen om in te zoomen kun je de afspraakgegevens bekijken.

Het lijkt erop dat Google de weergave van kortere afspraken op deze manier wil verduidelijken. Je ziet het verschil terug in de verschillende weergaveperiodes. Eventueel kun je deze nieuwe weergave-instellingen aanpassen, door te gaan naar Instellingen > Algemeen. Daar vind je de optie ‘Kortere afspraken even groot weergeven als afspraken van 30 minuten’.

De functionaliteit lijkt nu naar iedereen uitgerold te worden. Omdat het om een server-side update gaat, hoef je hiervoor geen update te downloaden uit de Google Play Store.