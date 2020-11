Google rolt nieuwe app-icoontjes uit naar Agenda, Drive en Keep

Drie Google-apps zijn bijgewerkt met het nieuwe logo. Het zijn de Google Agenda, Drive en Keep app. Eerder werd Gmail al van een nieuw logo voorzien.

Nieuw logo voor Google Agenda, Drive en Keep

De volgende apps van Google zijn voorzien van een nieuwe app-icoontje. Maurice laat weten dat de app van Google Agenda het nieuwe logo heeft mogen ontvangen. Er wordt afscheid genomen van het kalender-icoontje met de blauwe kleur. Eerder werden al de nieuwe kleuren gepresenteerd door Google. Gmail is al van het nieuwe pictogram voorzien.

Naast Google Agenda is ook de Google Drive applicatie bijgewerkt met een nieuw logo. De bekende kleuren van Google komen terug in de nieuwe logo’s. Het kan zijn dat de nieuwe kleuren gefaseerd uitgerold worden, maar in principe zijn ze vanaf nu voor iedereen te zien.

Interessant is dat Google ook een nieuw icoontje heeft gepresenteerd voor Google Keep, zo meldt Androidpolice. De wijzigingen van dit logo zijn echter weer totaal anders dan de andere icoontjes. De bekende Google-kleuren zijn hier niet toegepast. Het logo blijft geel en het lampje is wit ingekleurd. Dit nieuwe logo zal ook in de komende weken voor iedereen beschikbaar komen, zo is de verwachting. In de website is het nieuwe logo al wel te zien.