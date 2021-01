Google Agenda-app voor Android verplaatst (eindelijk) zoekfunctie

Ik heb het eigenlijk nooit begrepen. Voor de zoekfunctie in Google Agenda moest je in de Android-app diep een menu in. Dat lijkt nu met een nieuwe server-side update te veranderen en heb je sneller toegang tot het vergrootglas. Eindelijk!

Zoekfunctie in Google Agenda

Wilde je tot voor kort iets opzoeken in de Google Agenda op je Android-smartphone of tablet, dan koste dit onnodig veel stappen. Je moest namelijk eerst het zijmenu, ook wel bekend als het hamburgermenu openen, en daar op de zoekfunctie openen. Het duurde een lange tijd, maar nu heeft Google zelf ook gelukkig door dat dit veel sneller en makkelijker moest kunnen.

Middels een server-side update heeft Google de plaatsing van de zoekfunctie in Google Agenda voor Android aangepast. Niet langer meer hoef je hiervoor naar het zijmenu. Voortaan vind je heel handig, de zoekfunctie bovenin beeld. Door de verplaatsing is deze niet meer in het zijmenu te vinden. Als het goed is moet de zoekfunctie vanaf nu voor iedereen op deze plek te vinden zijn. Binnenkort moet deze wijziging ook in de iOS-app doorgevoerd worden, zo laat Google weten.