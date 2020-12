Google Home-app krijgt nieuwe interface voor routines

De routines in de Google Assistent zijn erg handig om bepaalde taken te automatiseren. De Google Home app krijgt nu een vernieuwde interface voor het instellen van de routines. Er wordt ook een nieuwe functie toegevoegd aan de routines.

Routines met nieuwe interface

De Google Home-app heeft de routines in een nieuw jasje gestoken. Voorheen zag het er toch wat onlogisch uit, en dat is met de nieuwe interface duidelijk verbeterd. Dit betekent dat het instellen van de routines een stuk gemakkelijker wordt gemaakt en ook duidelijker wordt weergegeven. Google heeft het bekende Google Sans-lettertype doorgevoerd, nieuwe kaarten toegevoegd en bepaalde andere wijzigingen zijn er te vinden.

In plaats van alles in één scherm, krijg je de instellingen nu stap voor stap aangereikt. Nieuw is dat je ook ervoor kunt kiezen dat bij zonsopgang of zonsondergang een functie geactiveerd moet worden. Google lijkt de nieuwe interface van de Google Home-app via een server-side update door te voeren. Het kan hierdoor even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is.