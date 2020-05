Google Home app krijgt nieuw instellingen-scherm na update

De Google Home app is een handige applicatie voor het beheren van je slimme apparaten zoals de speaker, verlichting of Chromecast. Een update brengt verbeteringen in de interface.

Google Home app met verbeteringen

Er is door Google een update vrijgegeven voor de Google Home app. De nieuwe versie van de applicatie brengt een aantal verbeteringen voor de instellingen-pagina van deze applicatie. Door deze verbeteringen is het scherm met de opties van de app wat duidelijker geworden en dus prettiger om te bedienen.

Eerder zag je alle opties onder elkaar staan, inclusief de mogelijke instellingen die je erbij kon aanpassen. Voortaan vind je de opties gerangschikt op sectienaam/categorie en vind je de aanpasbare instellingen door op de desbetreffende instellingen te tikken. Tevens zorgen icoontjes ervoor dat je opties sneller kunt terugvinden en duidelijker zijn.

De update wordt gefaseerd uitgerold voor de Google Home-app. Je krijgt de update aangeboden via de Google Play Store.