Google Home 2.27 update brengt donker thema (+ APK)

Google heeft een nieuwe versie vrijgegeven van de Google Home-app. Google Home 2.27 voor Android brengt het langverwachte donkere thema.

Google Home 2.27

Google rolt een update uit voor de Google Home app. Met deze applicatie kun je verschillende apparaten beheren, waaronder je Chromecast, verlichting en Home-speaker. Met de nieuwe versie van de applicatie, die je brengt naar versie 2.27, wordt een belangrijke toevoeging gedaan.

De nieuwe versie van de Google Home app brengt namelijk het donkere thema. Hiermee is de applicatie wat aan de late kant, omdat verschillende Google-apps al eerder in het donker gehuld werden. Een belangrijke dienst die nog geen dark theme heeft is Maps, maar Home heeft het nu wel.

Overigens is het niet mogelijk om de optie handmatig te activeren, zoals dat in verschillende apps wel mogelijk is. Het dark theme wordt automatisch geactiveerd als je telefoon ook op de donkere modus is ingesteld. Deze optie is beschikbaar op toestellen van Android 10 en hoger.

Update

De update wordt vanaf nu uitgerold. Het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is. Wil je niet zolang wachten, dan kun je hier de APK downloaden. Houd er rekening dat de versie van het installatiebestand per toestel kan verschillen.