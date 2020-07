Google Assistent: handige routines werken nu in het Nederlands (zo werkt het)

Je loopt je slaapkamer in waarna direct de lampen uitgaan en je wekker wordt gezet. Met de Routines in Google Assistent wordt het leven wat makkelijker. Nu kun je ze in Nederland nog handiger gebruiken.

Routines gebruiken in Nederland

In december vorig jaar leek Google een flinke stap te maken met het invoeren van de handige routines in Nederland. Echter zorgde een bug ervoor dat de opties weliswaar zichtbaar waren, maar niet gebruikt konden worden. Dat is nu anders, want Google heeft de functionaliteit aangekondigd voor de Nederlandse markt.

Om de functie te gebruiken, hoef je in Google Assistent alleen maar ‘routines’ te roepen. Vervolgens verschijnt het bekende scherm met dat je routines in kunt stellen. Tevens rolt Google een server-side update uit voor de Google Assistent-app, waarbij je onder Instellingen > Assistent > Routines de instellingen aan kunt passen.

Wat kun je met routines?

Met routines kun je verschillende taken automatiseren. Bijvoorbeeld als je op weg bent naar je werk, dat de slimme thermostaat een paar graden lager gaat en dat het mediavolume aangepast wordt. Ook bij het begin van de dag kun je de telefoon van de stille stand halen, informatie laten horen voor het woon-werkverkeer en bijvoorbeeld het nieuws oplezen. De mogelijkheden zijn vrij eindeloos. Je kunt routines maken op basis van gebeurtenis, tijd, moment van de dag en locatie.

Google geeft hiervoor de volgende voorbeelden;

‘ Oké Google, goedemorgen ‘, kan de Assistent het licht aandoen, je vertellen over het weer, muziek afspelen, het nieuws laten horen en meer.

‘, kan de Assistent het licht aandoen, je vertellen over het weer, muziek afspelen, het nieuws laten horen en meer. ‘ Oké Google, laten we naar huis gaan ‘, kan de Assistent verkeersinformatie geven, sms’jes verzenden en voorlezen, een podcast afspelen en meer. Ook kan het het thuisfront op de hoogte brengen dat je onderweg bent.

‘, kan de Assistent verkeersinformatie geven, sms’jes verzenden en voorlezen, een podcast afspelen en meer. Ook kan het het thuisfront op de hoogte brengen dat je onderweg bent. ‘Oké Google, bedtijd‘, kan de Assistent een wekker zetten, het licht uitdoen, rustgevende audio laten horen en meer.

Het gebruik van de routines is vanaf nu mogelijk in de Google Assistent-app. Het is de verwachting dat de functionaliteit binnenkort ook beschikbaar is via de Google Home-app. Google legt de werking van de routines ook uit in onderstaande video.