Google Agenda en Google Drive krijgen nieuw Material You-design

Een nieuwe server-side update wordt uitgerold voor de apps Google Agenda en Google Drive. De grootste wijziging; het Material You-design.

Drive en Agenda in Material You

Opnieuw zijn er een aantal Google-apps in een nieuw jasje gestoken. Dit keer zijn het de apps van Google Agenda en Google Drive. Beide apps ontvangen vanaf nu een server-side update waarbij het nieuwe design uit Android 12 wordt toegepast.

Je hoeft niet over Android 12 te beschikken om het nieuwe Material You ontwerp te zien. Er zijn nu nog geen toestellen die op de definitieve versie van Android 12 draaien. Gebruik je de bèta, dan kun je echter al wel meer zien dan gebruikers onder eerdere Android-versies. De kleuren worden namelijk dan aangepast op die van je achtergrond.

Het Material You ontwerp kenmerkt zich door de door de nieuwe vormen. In de agenda-app zien we deze aan het plus-icoontje voor het aanmaken van een nieuw item. Ook in het zijmenu vallen de wijzigingen op en ook zijn enkele icoontjes aangepast. Bij Google Drive voor Android valt het op met bijvoorbeeld de navigatiebalk, waar de pilvormige direct opvallen, samen met de vierkante vormen die deels afgerond zijn. Ditzelfde geldt voor de zoekfunctie, waarbij de zoekbalk in een andere kleur is gegoten.

Gebruikers zien de nieuwe interface vanzelf verschijnen in de app van Google Agenda en Google Drive.