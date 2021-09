Google Foto’s: nieuwe Material You-update staat klaar in Play Store

Eerder deze maand kregen de eerste gebruikers van Google Foto’s een nieuwe update aangereikt voor de app. Nu staat voor iedereen de update klaar in de Google Play Store, waarbij gebruikers een nieuw Material You design te zien krijgen in Google Foto’s.

Google Foto’s met Material You

We schreven het onlangs al, en ook vandaag bewijst dat wel weer; steeds meer Google-apps worden bijgewerkt met het nieuwe ontwerp. Het nieuwe ontwerp waar het over gaat is het Material You-thema. Dit nieuwe design staat centraal als nieuwe feature van Android 12 en maakt de hele boel weer wat kleurrijker. Draait je toestel nog niet op Android 12, en die kans is vrij groot, dan kun je ook al de nieuwe ontwerpstijlen van de volgende Android-versie krijgen. In de afgelopen tijd zijn namelijk al meerdere Google-apps bijgewerkt met het nieuwe thema.

De volgende in het rijtje is Google Foto’s. Deze applicatie werd eerder deze maand bij sommige gebruikers al in een nieuw jasje gestoken. Dit nieuwe jasje is er nu voor iedere gebruiker. De update voor de Android-app van Google Foto’s staat klaar in de Google Play Store, en brengt de bekende wijzigingen van het Material You thema. Denk aan de pilvormige markeringen in de navigatiebalk en de zoekbalk die net wat anders van vorm is.

De update voor Google Foto’s wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store.