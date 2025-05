Google Foto’s viert tiende verjaardag: nieuwe editor en QR-deeloptie

Google heeft een nieuwe update aangekondigd voor de app van Google Foto’s. De nieuwe versie brengt een vernieuwde editor. Daarbij introduceert Google een verbetering voor de mogelijkheid om te delen middels een QR-code.

Google Foto’s met nieuwe editor

Google Foto’s bestaat tien jaar en viert dat met een vernieuwde editor en een nieuwe functie voor het delen van albums via QR-codes. De update wordt vanaf volgende maand uitgerold naar Android-apparaten. Later dit jaar volgt iOS.

Foto via 9to5Google

De vernieuwde editor heeft een fullscreen viewer waarin datum, tijd en locatie van de afbeelding bovenaan in beeld staan. De onderste knoppenbalk toont nu ‘Delen’, ‘Bewerken’, ‘Toevoegen aan’ en ‘Prullenbak’, waarbij de knop ‘Lens’ is vervangen. Ook na het bewerken is de indeling veranderd: opties zoals beeldverhouding, spiegelen en roteren zijn verplaatst naar de bovenrand van het scherm.

Een opvallende toevoeging is de komst van ‘Auto Frame’. Deze functie debuteerde eerder op de Pixel 9 in Magic Editor en is nu beschikbaar op meer apparaten. Auto Frame kan automatisch achtergronden aanvullen rondom het onderwerp.

Het bewerken zelf is overzichtelijker geworden dankzij het tabblad ‘Automatisch’, met opties zoals ‘Verbeteren’, ‘Dynamisch’ en ‘AI Verbeteren’. Verderop vinden gebruikers instellingen voor belichting, kleur en compositie. Nieuw is ook de mogelijkheid om op specifieke delen van een afbeelding te tikken of ze te omcirkelen. De editor geeft dan gerichte suggesties voor dat gebied, zoals achtergrond vervagen, portretlicht toevoegen, verscherpen, verplaatsen en herontwerpen. Deze functies worden ondersteund door een nieuw vormgegeven set schuifregelaars.

Volgens Google brengt het vernieuwde ontwerp alle bewerkingstools samen en moet het gebruikers eenvoudiger maken om hun foto’s aan te passen met behulp van AI-gestuurde aanbevelingen.

QR

Naast de editor krijgt ook het delen van albums een nieuwe optie. Gebruikers kunnen voortaan QR-codes genereren om een album snel te delen met mensen in de buurt. Google stelt dat deze methode met name handig is bij fysieke bijeenkomsten, zoals familiebijeenkomsten of groepsactiviteiten.

Terugblik

De update valt samen met een terugblik op tien jaar Google Foto’s. Sinds de lancering op Google I/O 2015 heeft de dienst wereldwijd meer dan 1,5 miljard maandelijkse gebruikers. In totaal zijn er ruim 9 biljoen foto’s en video’s opgeslagen. Elke maand worden 210 miljoen foto’s bewerkt, 370 miljoen zoekopdrachten uitgevoerd en 440 miljoen herinneringen gedeeld.



Het team achter Google Foto’s kondigt aan te blijven investeren in AI. Volgens Google zullen toekomstige ontwikkelingen gericht zijn op het herbeleven, verbinden en delen van herinneringen op nieuwe manieren.