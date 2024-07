Apple en Google maken het makkelijker om over te stappen van Google Foto’s naar iCloud

Google en Apple hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd. Gebruikers krijgen door deze samenwerking een betere mogelijkheid om foto’s rechtstreeks over te zetten van Google Foto’s naar iCloud Foto’s.

Van Google Foto’s naar iCloud

Het wordt voor gebruikers van Google-diensten en Apple-diensten makkelijker gemaakt om foto’s over te hevelen van Google Foto’s naar de iCloud van Apple. Dit is het gevolg van een samenwerking tussen de twee grote bedrijven.

Het initiatief om deze overdrachtstool te ontwikkelen is onderdeel van het Data Transfer Project (DTP), een open-source initiatief dat zich richt op de synchronisatie van data tussen verschillende online platforms. Apple en Google hebben aangekondigd dat de nieuwe ondersteuning voor het overzetten van foto’s en video’s van Google Photos naar iCloud Photos de komende week beschikbaar zal zijn.

De werkwijze van hoe je de foto’s van de dienst van Google naar die van Apple kunt overzetten, is als volgt;

Ga naar Google Takeout. Volg de instructies om een export te starten vanuit Google Photos. Kies ‘Apple – iCloud-foto’s’ als bestemming voor de overdracht en meld je aan met je Apple ID. Tik op Toestaan om toestemming te geven aan Google om foto’s en video’s toe te voegen aan iCloud.

Apple heeft aangegeven dat de service beschikbaar zal zijn in meer dan 240 landen wereldwijd. Echter, de service is niet beschikbaar voor kinderaccounts of beheerde Apple ID-accounts. Ook kunnen foto- en videogegevens niet worden geïmporteerd naar iCloud als Geavanceerde gegevensbescherming is ingeschakeld. Foto’s worden niet verwijderd uit Google Foto’s als ze worden overgezet naar iCloud. Ook hoef je de beelden niet eerst te downloaden, het overzetten gaat automatisch. Dit kan afhankelijk van de hoeveelheid beelden enkele uren tot zelfs enkele dagen duren.