Google Maps toont snelheidsmeter bij iOS-app en Apple CarPlay

Google Maps heeft voor Apple iOS, zoals de iPhone, een fijne verbetering gekregen. Gebruikers zien vanaf nu de snelheidsmeter en maximale snelheid terug in de app, en via Apple CarPlay.

Google Maps voor iOS met snelheidsmeter

Een update voor Google Maps brengt een handige toevoeging voor de gebruikers met een iPhone. Vanaf nu wordt de snelheidsmeter getoond in de applicatie op de iPhone. De toevoeging wordt vanaf nu uitgerold voor alle iOS-apparaten. Op Android is de snelheidsmeter al veel langer terug te vinden in de app. De functie moet gebruikers helpen om zich aan de maximumsnelheid te houden. Je ziet zowel de eigen snelheid als de maximumsnelheid. Wanneer je te hard rijdt, wordt de snelheid in het rood gekleurd.

Overigens werkt de snelheidsmeter niet alleen in de app zelf. Gebruikers krijgen deze ook te zien als zij de telefoon hebben verbonden met Apple CarPlay. Opvallend omdat de functie nog niet beschikbaar lijkt op Android Auto.

Gebruikers kunnen de snelheidsmeter in- of uitschakelen via Google Maps > Instellingen > Navigatie > onder de sectie ‘kaartweergave’ > snelheidsmeter en snelheidslimiet tonen.

[foto: Stadt-Bremerhaven.de]