De vergeten smartphone: Apple iPhone 4s

Android en Apple; twee enorme concurrenten. Toch blikken we in deze rubriek graag terug op de iPhone-modellen van de Amerikaanse fabrikant. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de iPhone 4s.

iPhone 4s

Eén van de meest populaire smartphones van Nederland; dat was onder andere de iPhone 4s. Deze smartphone verscheen in 2011 en was een regelrechte hit. In de zaal was een stoel leeggelaten voor Steve Jobs. De (mede-) oprichter van Apple overleed een dag na de aankondiging van de iPhone 4s aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Het ontwerp was gelijk aan dat van de iPhone 4. Hoewel er wel een aantal kleine verschillen zichtbaar waren. Zo was de metalen rand net wat anders vormgegeven dan bij de iPhone 4. De rest van de vernieuwingen zaten van binnen.

De Apple iPhone 4s was namelijk de eerste smartphone met ondersteuning voor spraakassistent Siri. In het begin van de release was deze functie nog niet te gebruiken in Nederland. Pas in 2015 werd Siri in de Nederlandse taal toegevoegd, en kon je bijvoorbeeld acties uitvoeren middels spraak voor het instellen van een wekker, het bellen van iemand of om een vraag te stellen.

Een andere bijzondere eigenschap die de iPhone 4s had, was de 30-pins connector. De opvolgers van dit toestel werden allemaal voorzien van de Lightning-aansluiting voor bijvoorbeeld het opladen. Vanaf de iPhone 15 Pro Max is dit USB-C geworden. De iPhone 4s was de eerste smartphone die ondersteuning bood voor Bluetooth 4.0.

Apple voorzag de smartphone van 16GB opslagruimte, maar er was ook keuze uit een model met 32GB en 64GB. Op een later moment kwam er ook een goedkopere 4s uit met 8GB geheugen. De telefoon was uitgerust met de eigen dual-core A5-processor; een chipset die ook in de iPad 2 was te vinden. De camera was een 8 megapixel camera, waar dit eerder een 5 megapixel camera was bij de voorganger. Ook was er een LED-flitser.

De iPhone 15 Pro Max in vergelijking met het formaat van de iPhone 4s

De iPhone 4s was voorzien van een 3,5 inch Lcd-scherm met een resolutie van 960 x 640 pixels. Er was een glazen behuizing aan zowel de voor- als achterkant en een metalen frame. Het werkgeheugen was 512MB en de accucapaciteit kwam uit op 1432 mAh. Voorop was de telefoon voorzien van een 0,3 megapixel VGA-camera. De Apple iPhone 4s bood ondersteuning voor het HSDPA-netwerk, niet voor 4G.

Er waren destijds best wel wat aandachtspunten waar je rekening mee moest houden. Zo diende je speciaal te beschikken over de microSIM, was er geen Flash-ondersteuning in de browser en was multitasking niet altijd even goed mogelijk op de iPhone. De prijs van de iPhone 4s 16GB begon bij 599 euro, die voor elke geheugenvariant hoger, steeg met 100 euro.



iPhone 4s samengevat in 3 punten