In 2017 vierde de Apple iPhone zijn 10e verjaardag. Sinds 2007 zijn er tot nu toe veel verschillende iPhone modellen verschenen. De iPhone heeft veel veranderd op de manier hoe we onze telefoon gebruiken. We bespreken de Apple iPhone 2G in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Apple iPhone 2G

In 2007 kwam Apple met de aankondiging van de Apple iPhone 2G. Deze versie van de iPhone was de eerste versie die uitgebracht werd, maar deze was niet officieel in ons land verkrijgbaar. Toch was het een hele speciale iPhone, en waarom; dat bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

In de aankondiging was het opvallend dat Steve Jobs sprak met de volgende woorden;

“Today, we’re introducing three revolutionary products of this class. The first one: is a widescreen iPod with touch controls. The second: is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough Internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls; a revolutionary mobile phone; and a breakthrough Internet communications device. An iPod, a phone, and an Internet communicator. An iPod, a phone … Are you getting it? These are not three separate devices, this is one device, and we are calling it iPhone.” – Steve Jobs

Later viel het kwartje dat het hier ging om drie producten in één apparaat. Volgens Jobs hadden we genoeg aan de standaard apps die op het toestel te vinden waren. Zoals de e-mail app, browser en dergelijke. Omdat Flash in de Safari browser niet werd ondersteund, was er een aparte YouTube speler voor het bekijken van video’s. De download-winkel App Store verscheen namelijk pas in juli 2008. De Apple iPhone 2G werd dus niet in Nederland verkocht, maar werd door een grote groep mensen geïmporteerd uit Amerika. Toentertijd was het nog nodig om hem simlockvrij te krijgen, omdat Amerikaanse providers de iPhone leverden met simlock.

‘Groot touchscreen’

Het toestel was één van de eerste smartphones, en voorzien van een 3,5 inch touchscreen. Dit scherm had een resolutie van 480 x 320 pixels. Voor die tijd was het scherm erg groot te noemen. Onder het scherm zat de nog altijd beroemde home-button. Multi-touch was overigens een interessante ontwikkeling. Je kon in- en uitzoomen door te ‘pinchen’ en je vingers naar elkaar toe te knijpen.

De smartphone had verder 128MB aan RAM-geheugen, een 412 MHz single-core processor, werd geleverd met 4, 8 of 16GB opslagruimte en had een accu met een capaciteit van 1400 mAh. Overigens heeft Apple nooit een toestel uitgebracht waarbij je het geheugen kon uitbreiden met een geheugenkaart.

Niet filmen

Er was een 2 megapixel camera aanwezig bij de iPhone 2G maar het was niet mogelijk om hiermee te filmen. De laatste update die voor de iPhone 2G verscheen was iOS 3.1.3. Wat eigenlijk toen nog iPhone OS werd genoemd. Zoals de naam van het toestel al aangeeft kon er enkel gebruik gemaakt worden van GSM, GPRS en EDGE-netwerken. Overigens viel ook de dikte van het toestel op (11,6 millimeter).

Aan de achterkant had de iPhone 2G een metalen behuizing, waarvan het onderste gedeelte van plastic was. Dit was nodig voor de antennes. De straling wordt door metaal geblokkeerd en door het plastic werd dit probleem uit de weg gegaan.

Prijzen

De iPhone 2G verscheen dus niet in Nederland, in november 2007 werd het toestel wel in enkele andere Europese landen uitgebracht zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De toestelprijs lag in Amerika op 499 dollar voor de 4GB versie en 599 dollar voor de 8GB versie. Overigens werd een aantal maanden later de 4GB variant uit de productie gehaald en daalde de 8GB variant in prijs naar 399 dollar. Dit was vanwege de feestdagen die eraan zaten te komen.

Opvallend was verder dat er later speciale iPhone-abonnementen kwamen met veel data, visual voicemail en vaak een erg hoge maandprijs. Bij de Apple iPhone 2G was daar overigens geen sprake van in ons land, omdat deze versie van de iPhone niet officieel verkocht werd in Nederland. Een negatief punt was de beveiliging voor die tijd; die was zeker in het begin onder de maat.

Leuk detail; de iPhone 2G is een echt collectors-item. Op websites als eBay is de iPhone 1e generatie soms voor honderden (soms wel duizenden) euro’s te koop aangeboden. De erg interessante, voor die tijd revolutionaire aankondiging vind je hieronder.

Apple iPhone 2G samengevat in 5 punten: