De vergeten smartphone: iPhone 6

Onlangs werd de nieuwe iPhone 15-serie aangekondigd, maar in deze rubriek blikken we nog even terug op de eerdere jaren. Vandaag bespreken we in onze rubriek de iPhone 6, de smartphone die in 2014 verscheen. De eerste smartphone met Apple Pay.

iPhone 6

We gaan deze editie van ‘De vergeten smartphone’ terug naar het jaar 2014. Apple bracht haar zesde generatie telefoon uit, de iPhone 6. De smartphone werd samen met de Apple iPhone 6 Plus aangekondigd, een jaar later verschenen de iPhone 6S en 6S Plus. We hebben nu dus de iPhone 6 te bespreken, een smartphone die wederom beschikte over Touch ID, ofwel de vingerafdrukscantechniek van Apple.

Toen in september 2014 de nieuwe iPhone 6 werd aangekondigd, sprak Apple over ‘de grootste vooruitgang in de geschiedenis van de iPhone’. Apple had het vooral over het feit dat het toestel dunner was, en voorzien van was van de nieuwe Apple A8 chip. Ook werd de iPhone 6 voorzien van een nieuwe techniek in de camera, genaamd iSight.

Het meest opvallend is dat Apple de iPhone 6-serie uitbracht in dus maten. De iPhone 6, welke voorzien was van een 4,7 inch Retina-scherm met HD-resolutie en de iPhone 6 Plus, welke geleverd werd met een 5,5 inch scherm en een Full-HD Retina-scherm aan boord had. De resolutie van het scherm van de iPhone 6 kwam uit op 1334 x 750 pixels. Volgens Apple zorgt Retina voor een geavanceerde technologie, zoals een hoger contrast voor diepere zwarttinten en nog meer natuurgetrouwe kleuren en bredere kijkhoek.

Verder was er de Apple M8 bewegingscoprocessor, welke verschillende gegevens kon verzamelen. Denk aan de versnellingsmeter, de gyproscoop, het kompas en een verbeterde barometer die de luchtdruk kon meten om de hoogte te bepalen. De gegevens die door de M8 werden verzameld, kon gebundeld worden met bewegingsgegevens in de Gezondheid-app.

Apple Pay en iOS 8

We mogen ook Apple Pay niet vergeten. Deze nieuwe manier van betalen zagen we voor het eerst terug bij de iPhone 6. Apple Pay was toen alleen nog in bepaalde gebieden beschikbaar, maar vandaag kan je Apple Pay vrijwel overal gebruiken. Het is een betaalplatform dat zich kenmerkt door erg gebruiksvriendelijk en heel veel wordt gebruikt. In een winkel of vanuit een app, kon je met één vingerafdruk veilig je betaling voldoen.

De iPhone 6 werd geleverd met iOS 8. Deze was volgens Apple voorzien van het verbeterde QuickType toetsenbord, een nieuwe Gezondheid-app, delen met het gezin en iCloud Drive. Ook konden ontwikkelaars aan de slag met 4000 nieuwe API’s en hierbij gebruik maken van zaken als HealthKit en HomeKit.

Specificaties

We zetten ook nog even de specificaties van de iPhone 6 op een rijtje. De smartphone werd geleverd met een 8 megapixel camera aan de achterkant en een 1,2 megapixel front-camera. Er was een Apple A8 dual-core processor, een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en een 1810 mAh batterij. Apple bracht het toestel met iOS 8, waarbij deze bijgewerkt werd tot en met

De Apple iPhone 6 verscheen in Nederland met een vanafprijs van 699 euro. De telefoon was verkrijgbaar in spacegrijs, goud en zilver. Voor 200 euro meer kreeg je het 64GB model (in plaats van 16GB) en voor 999 euro ging de versie met 128GB opslagruimte mee naar huis.



iPhone 6 samengevat in 3 punten