Google Foto’s krijgt ook Material You-interface

Google zal de Google Foto’s app bijwerken met het nieuwe Material You-design. In de afgelopen tijd zagen we van verschillende Google-apps al het nieuwe ontwerp. Nu dus de nieuwe Foto’s app.

Google Foto’s met Material You

Met de komst van Android 12 introduceert Google het nieuwe Material You-design. Verschillende toepassingen zijn al bijgewerkt met het nieuwe design, maar nu is het de tijd voor Google Foto’s. Het nieuwe ontwerp wordt vanaf nu uitgerold naar de eerste gebruikers, zo wordt duidelijk uit de eerste berichten. De basisstructuur blijft hetzelfde, maar wel dus met de invloed van het Material You-ontwerp. Goed nieuws is er ook voor niet-Android 12 gebruikers. Bij verschillende gebruikers met een eerdere versie van Android, duikt het nieuwe design ook al op.

De bekende elementen uit Material You komen terug in het design van Google Foto’s. Dit betekent een ovale zoekbalk, pilvormige indicatoren in de navigatiebalk en ook is er de ondersteuning voor het lichte en donkere thema.