Google Foto’s verbetert de herinneringen met handige toevoeging

Een server-side update wordt uitgerold voor Google Foto’s. De foto-app van Google heeft verbeteringen gekregen voor de herinneringen. Zo zie je direct waar een foto is genomen, en met welke camera het plaatje is vastgelegd.

Google Foto’s met informatie bij herinneringen

De herinneringen in Google Foto’s kunnen leuk zijn om nog eens terug te kijken op eerder beleefde momenten. De applicatie stuurt hiervoor een notificatie uit als je herinneringen hebt om naar te kijken. Echter kun je ook in de Google Foto’s app zelf terecht, waarbij je bovenin beeld te zien krijgt welke herinneren je hebt van enkele jaren geleden, of rondom een bepaald thema. Nu zijn de herinneringen in Google Foto’s voorzien van een welkome verbetering.

Voorheen kreeg je een menu met enkele opties te zien, wanneer je op de drie puntjes tikte. Je kon daarmee alle foto’s van die dag bekijken, een herinnering opslaan in een album, of de instellingen aanpassen. Nu is er een prettig veegmenu toegevoegd, welke je kunt oproepen door bij een foto van beneden naar boven te vegen. De eerdere opties verdwijnen niet, maar zijn verplaatst naar datzelfde scherm. Daarbij krijg je nu veel meer informatie. Je ziet direct op welke datum en tijd de desbetreffende foto is genomen. Zijn er locatiegegevens beschikbaar, dan zie je ook direct de locatie terug op de kaart. Verder zie je met welke camera de foto is gemaakt en krijg je nog een beetje informatie zoals de megapixels en de resolutie.

Voor de nieuwe functie hoef je geen update te downloaden uit de Google Play Store. Je ziet de functionaliteit vanzelf als Google de server-side update voor je heeft geactiveerd.