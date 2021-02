Google Foto’s krijgt uitgebreide, nieuwe video-editor; sommige functies achter betaalmuur

De Google Foto’s app was vooral goed voor het beheren van je foto’s. Ook video’s kon je ermee bekijken, maar de mogelijkheden waren verder minder uitgebreid. Nu heeft Google een nieuwe video-editor aangekondigd voor de Google Foto’s app.

Video-editor voor Google Foto’s

De Android-app van Google Foto’s wordt vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe video-editor waarmee je je video’s kunt bewerken. Tot nu toe waren de functies in de applicatie erg beperkt, maar daar komt nu verandering in. Het volgt op eerdere nieuwe functies voor de videospeler, waarmee je nu kunt inzoomen op video’s.

Je krijgt met de nieuwe videobewerker de mogelijkheid om video’s in te korten, maar ook kun je beelden bijsnijden en kun je verschillende aanpassingen doen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het contrast, de helderheid en de schaduw. Ook kun je de highlights meer of minder accentueren via de video-editor. Je kunt ook gebruik maken van verschillende filters voor het toevoegen van een bepaald effect. Je kunt de video-editor hieronder bekijken.



Betaalde functies

Voor het eerst zal Google extra functies toevoegen aan een app waarvoor betaald moet worden. Het gaat om enkele fotobewerkingen in Google Foto’s die alleen beschikbaar zijn voor degenen die een Google One-abonnement hebben. Hiermee krijg je dus ook meer online cloudopslag, maar dus ook extra’s in Google Foto’s. Onder andere ‘portretlicht’ en ‘portret vervagen’ zal achter de betaalmuur van Google geplaatst worden.

De uitrol van de update voor Google Foto’s is gefaseerd, waardoor het enige tijd kan duren totdat iedereen de update binnen ziet rollen.