Google Foto’s laat je binnenkort vrienden uitnodigen voor delen foto’s

Google werkt aan een nieuwe functie voor Google Foto’s, waarbij je je vrienden kunt uitnodigen om bij te dragen aan een fotoalbum. Er is al een vergelijkbare functie, maar deze werkt net wat anders.

Jane Manchun Wong is een bekende naam als het gaat om het uitpluizen van apps op nieuwe functies. De functionaliteit voor Google Foto’s wordt waarschijnlijk binnenkort ook uitgebreid. Wong heeft ontdekt dat Google werkt aan een functie in Foto’s, waarbij vrienden ‘om hulp’ gevraagd kan worden. Vrienden die je uitnodigt kunnen zelf hun foto’s toevoegen aan een album. Handig als je bijvoorbeeld alle foto’s van een familie-uitje, bruiloft of een andere gelegenheid wilt bundelen en zo met de rest wilt delen.

Vrienden kunnen gemakkelijk uitgenodigd worden voor het toevoegen van foto’s. Hiervoor hoef je alleen maar de link te delen, die via Google Foto’s wordt getoond. Tot op heden is het al wel mogelijk in Google Foto’s om een gedeeld fotoalbum te delen met mensen waarbij zij hun foto’s kunnen toevoegen. De nieuwe functie moet dit veel gemakkelijker en toegankelijker maken. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt.

Google Photos is working on “Ask friends for photos” links where others can use the link to share photos with you in bulk

(is this new? i haven’t been checking on the app for a while. but the url is broken) pic.twitter.com/OVXjwk2eXy

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 14, 2021