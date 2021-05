Google Foto’s krijgt nieuwe opruim-mogelijkheden zoals onscherpe foto’s wissen

Op je telefoon staan mogelijk een hoop foto’s. Lang niet allemaal zullen ze even mooi of scherp zijn. De Google Foto’s app laat je binnenkort automatisch onscherpe foto’s verwijderen. Maar er komen meer opruim-tools beschikbaar.

Google Foto’s: onscherpe foto’s verwijderen

Google Foto’s krijgt een handige tool die het mogelijk maakt om op een veel snellere manier bewogen of onscherpe foto’s te verwijderen van je telefoon en uit je Google-account. Daarbij komen er meer opruim-mogelijkheden. Zo moet het ook mogelijk zijn om foto’s die door een andere app zijn gemaakt, gelijk te kunnen verwijderen.

Ditzelfde geldt voor screenshots of video’s die veel opslagruimte innemen. Wanneer de desbetreffende optie is gekozen, geeft de Google Foto’s app de foto’s en video’s aan die onder deze noemer vallen. Vervolgens kun je deze handmatig verwijderen of automatisch allemaal wissen. Tijdens het selecteren wordt ook getoond hoeveel ruimte ermee bespaard kan worden.

De functie komt goed van pas, want vanaf 1 juni biedt Google geen onbeperkte gratis opslagruimte meer aan. Deze optie werd tot dusver wel aangeboden als foto’s en video’s in hoge kwaliteit werden opgeslagen (in plaats van originele kwaliteit). Om die reden zal Google de naam ‘Opslaan in hoge kwaliteit’ vervangen door ‘Storage Saver’ waarbij aangegeven wordt dat het minder opslagruimte vraagt.

De update met de vernieuwde functionaliteit wordt in de komende weken uitgerold.