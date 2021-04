Google Foto’s krijgt sterk verbeterde zoekfunctie: zo gaat ‘ie werken

Google werkt aan een fijne verbetering voor Google Foto’s. De fotodienst van Google krijgt een dusdanig verbeterde zoekfunctie dat dit de app een stuk beter kan maken.

Verbeterde zoekfunctie voor Google Foto’s

De zoekfunctie in de app van Google Foto’s zal binnen afzienbare tijd een stuk beter worden in het zoeken. Dit blijkt uit aanwijzingen die gevonden zijn in de code van Google Foto’s. Op dit moment is de functie al vrij slim. Zo kun je zoeken op bijvoorbeeld trefwoorden als ‘hond’, ‘kerk’ of ‘trein’. Vervolgens zoekt Google Foto’s de passende foto’s erbij. Maar de zoekfunctie wordt dus nog slimmer. Google Foto’s zal je in de toekomst extra filters geven waarmee je nog nauwkeuriger kunt filteren. Dit blijkt uit Jane Manchun Wong, een bron die vaker de technische code van apps doorspit, op zoek naar nieuwe functies.

Bij het zoeken naar een gezicht, kan er nauwkeuriger gezocht worden op bijvoorbeeld selfies of andere mensen. Daarbij kan er gefilterd worden op bijvoorbeeld video’s en bewegende foto’s (GIF). Op die manier kun je zoeken naar een selfie die op een bepaalde plek is gemaakt. Sommige zoekopdrachten op deze manier werken al, maar zullen laagdrempeliger beschikbaar komen voor gebruikers middels deze nieuwe filters. Het is nog niet bekend wanneer Google de nieuwe functionaliteit uitrolt naar de Android-app van Google Foto’s.