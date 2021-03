Google Foto’s voegt nieuwe collecties toe in herinneringen

Google Foto’s is een geavanceerde galerij-app die je online en offline foto’s bundelt in één applicatie. De functie ‘Herinneringen’ is nu verder uitgebreid.

Herinneringen in Google Foto’s

Elke Facebook-gebruiker kent wel de herinneringen, met een overzicht van foto’s en updates die op die dag in de afgelopen jaren zijn gedeeld. Een vergelijkbare functie is sinds langere tijd ook al terug te vinden in de toepassing van Google Foto’s. Er zijn nu verbeteringen te vinden voor de functie.

Met de nieuwe verbeteringen in de Google Foto’s herinneringen, krijg je herinneringen op basis van bepaalde categorieën en collecties. Zo zien we ‘In de rimboe’ terug met foto’s van bossen en groene natuur. Andere gebruikers melden dat ze ook albums te zien krijgen met het beste van de winter en ‘dans-foto’s’. Uiteraard alleen wanneer in de foto-app foto’s te vinden zijn die aan de voorwaarden voor de collecties voldoen.

Voor de nieuwe functionaliteit hoef je niets te doen. Via een server-side wordt hij voor iedereen beschikbaar gesteld.