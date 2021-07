Google Foto’s krijgt binnenkort een speciale widget voor herinneringen

Google werkt aan een functie voor Google Foto’s waarbij je een widget op je homescreen kunt plaatsen. De widget die beschikbaar komt, en waarvan we nu de eerste beelden zien, zijn gericht op het terugkijken op herinneringen.

Herinneringen-widget voor Google Foto’s

Google Foto’s is een erg handige tool voor het beheren van je foto’s. Niet alleen de foto’s en vele andere mediabestanden die op je smartphone staan, maar ook die uit je online account. Een interessante nieuwe feature voor Google Foto’s staat nu klaar. Al langer kun je in de applicatie terecht voor herinneringen. Hier zie je dan de foto’s die je rond die periode jaren geleden hebt gemaakt. Die feature wordt breder uitgelicht in een widget, zo schrijven de collega’s van 9to5Google.

Het gaat voor nu om aanwijzingen voor de nieuwe feature; hij is nog niet beschikbaar voor het brede publiek. De widget heeft een grootte van 2×2 tegels en krijgt de naam ‘Jouw herinneringen’. Wanneer je de widget wilt plaatsen, wordt gevraagd van welk Google-account de herinneringen opgehaald moeten worden. De Google Foto’s widget zal tussen de verschillende foto’s wisselen. Onduidelijk is wanneer de functie definitief uitgerold gaat worden. Eerder werd de Google Foto’s live wallpaper al uitgerold. Ook hierin zag je je herinneringen terug.