Chrome voor Android krijgt widgets met snelkoppelingen; met dank aan Apple

Google werkt aan een nieuwe feature voor de Chrome-browser. Het wordt mogelijk gemaakt om widgets te gebruiken. Deze widgets zijn voorzien van snelkoppelingen en zijn deels te danken aan Apple. De nieuwe widgets voor Chrome worden nu getest.

Widgets voor Chrome-browser

De Chrome-browser is een veelzijdige browser vol met mogelijkheden. Denk aan een ingebouwde wachtwoordbeheerder, het synchroniseren van tabbladen op andere apparaten en sinds begin dit jaar de nieuwe tabbladen-balk. In de laatste tijd duiken er nog meer berichten op over nieuwe functies, en nu wordt gesproken over de widget. Al jarenlang een begrip op Android, en ook Apple ziet er in iOS nu meer en meer heil in.

Het lijkt erop dat Google nu toch ook maar aan de slag gaat met een widget voor de Android-app van Chrome. De widget krijgt de naam ‘Quick Action Search Widget’ en brengt naast een zoekbalk, ook enkele snelkoppelingen. Voor iOS is de widget al beter uitgewerkt, en die geeft een duidelijker beeld van wat we kunnen verwachten. De snelkoppelingen zijn er voor een incognito-venster, een spraakopdracht en een QR-code scanner. Het is de verwachting dat Google voor Android een vergelijkbare widget uitrolt.

Rechts de Chrome-widget van iOS

Op dit moment kun je in de Canary-testversie van Chrome bij de ‘flags’ de widget al activeren, maar deze werkt nog niet zo lekker. Zo ontbreken de snelkoppelingen nog in de widget. Het is niet bekend wanneer Google de widget naar de definitieve versie van Chrome voor Android brengt.