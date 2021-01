Google Chrome voor Android krijgt erg handige tabbladen-balk: zo gebruik je hem

Google heeft stilletjes een nieuwe functie toegevoegd aan de browser Chrome voor Android. Vanaf nu kun je de handige tabbladen-balk gebruiken die je razendsnel laat schakelen tussen de openstaande tabbladen. Daarnaast kun je nu tabbladen groeperen.

Tabbladen groeperen

Google Chrome heeft er in de Android-app een nieuwe functie bijgekregen. Vanaf nu wordt het mogelijk gemaakt om tabbladen te groeperen. Hij is vanaf nu beschikbaar in de definitieve, stabiele versie van Chrome nadat deze al sinds langere tijd gebruikt kon worden in de experimentele versies van de browser.

Om tabbladen te groeperen hoef je alleen maar op de tabbladen-knop te drukken. Dit is het blokje met het cijfer erin; dat cijfer geeft het aantal tabbladen aan dat openstaat. Vervolgens kun je een openstaand tabblad naar een ander tabblad slepen door deze ingedrukt te houden. Overigens komt deze niet als vervanger voor de andere openstaande tabbladen, daar kan je namelijk nog steeds naartoe schakelen. Als je op een groep tikt, zie je eerst een overzicht met openstaande websites, waaruit je eerst je keuze maakt.

Tab-balk

Echter is er wel een groot voordeel bij het gebruik van het groeperen van tabbladen. Wanneer je namelijk een groep opent (dit kan door erop te tikken in het tabbladen-venster), zie je onderin beeld een nieuwe balk. Deze tabbladen-balk laat je met één druk schakelen tussen openstaande tabbladen in diezelfde groep. Overigens kun je deze groep met het plusje rechtsonder in beeld direct uitbreiden met nog meer tabbladen. Zover wij konden zien, is er geen maximum aantal tabbladen aan dat geopend kan worden in een groep.

De functionaliteit wordt vanaf nu breed uitgerold bij Chrome voor Android.