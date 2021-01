Google rolt nieuwe vormgeving uit naar mobiele zoekmachine: dit is er nieuw

Google heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd in de mobiele zoekmachine. De mobiele website is een stuk frisser en oogt net wat moderner. We zetten de wijzigingen op een rij.

Nieuwe vormgeving voor Google Search

Google Search, ofwel Google Zoeken, is door de het bedrijf in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe vormgeving moet ervoor zorgen dat de informatie die je zoekt nog overzichtelijker gebracht wordt. Hierbij wordt ook de ruimte beter benut doordat de informatie van rand-tot-rand loopt, wat ook te zien is bij filters bij bijvoorbeeld Maps-resultaten en specificaties van bijvoorbeeld een auto.

Bij de verschillende zoekopdrachten blijven de filters bovenin beeld zichtbaar, zodat je snel naar een onderdeel kunt navigeren. Tevens zien we dat Google een nieuw lettertype heeft uitgekozen voor de zoekresultaten. De omlijning van de zoekbalk is met de schaduw ook aangepast en middels kleuren wil het de focus leggen op belangrijke informatie.

De nieuwe vormgeving staat ook dichterbij de Google-app zoals we die kennen op Android-toestellen. Rechtsbovenin is ruimte voor een profielfoto van de gebruiker, waarbij je ook direct incognito kunt zoeken.

In de komende dagen moet de nieuwe lay-out voor Google Zoeken bij iedereen zichtbaar zijn.