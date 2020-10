Martin Garrix presenteert eigen postzegel met app

Eén van de populairste dj’s ter wereld heeft een eigen postzegel gelanceerd. Deze kun je scannen middels de speciale app, waarmee de postzegel tot leven komt.

Postzegel Martin Garrix

Het gezicht van Martin Garrix is vanaf vandaag te vinden op een postzegel. Martin Garrix en PostNL hebben hiervoor een samenwerking gesloten. Garrix braj in 2013 door met het nummer ‘Animals’. In de jaren erna werd hij meerdere malen verkozen tot beste dj ter wereld.

Dat Martin Garrix met een eigen postzegel komt is niet heel gek, zo laat hij weten;

“Van jongs af aan heb ik al postzegels om me heen gehad vanwege het bedrijf van mijn vader. Bij het oprichten van mijn label hebben we daarom zelfs gekozen voor een naam die verwijst naar postzegels: STMPD RCRDS. Het is dan ook heel bijzonder om nu zelf op een postzegel te staan en ik ben heel erg blij met het eindresultaat.”

Het meest bijzondere aan de Martin Garrix postzegel is de toepassing van AR. Middels de augmented reality app kun je de postzegel scannen, waarna je verrast wordt met een virtueel optreden van de dj. Hierbij krijg je eerst een videocall van Martin zelf. Je hoeft alleen maar de postzegel te scannen met deze app.

De postzegels zijn vanaf vandaag te koop bij PostNL en bij Bruna. Ze hebben dezelfde waarde als een ‘normale’ postzegel met waardeaanduiding Nederland 1. Een velletje van vijf zegels kost 4,55 euro.