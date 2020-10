Pas op: malafide PostNL sms’jes in omloop – zo herken je ze

In de afgelopen tijd gaan op verschillende manieren malafide phishing berichten rond. Nepberichten waar je voor op moet passen. Zo ook in de naam van PostNL. Maar hoe herken je ze?

SMS van PostNL

Bij verschillende gebruikers komen er sinds een tijdje sms’jes binnen die uit de naam van PostNL gestuurd zouden worden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gevraagd om een betaling te doen voor de verzendkosten, omdat het pakket het PostNL sorteercentrum heeft bereikt. Daarbij gaan er ook nog andere berichten rond over inklaringskosten, een pakket uit het buitenland of het zogenaamd volgen van de status van je zending.

In vrijwel alle gevallen is het bericht afkomstig van een 06-nummer. Alleen wordt soms ook de afzendernaam PostNL getoond. Het postbedrijf laat weten dat links sowieso altijd op post.nl eindigen. Vroeger stonden er veel spelfouten en taalfouten in mails en sms’jes, maar dat is tegenwoordig minder. Dat kan het geloofwaardiger over doen laten komen. Het is raadzaam nooit op dergelijke links te klikken. Daarnaast vraagt PostNL nooit om persoonlijke gegevens via mail of sms. Bij twijfel kun je het beste de klantenservice van PostNL bellen.

(foto van Martijn Konings)

Phishing

Teksten uit berichten zijn bijvoorbeeld als volgt;

Uw bestelling wordt dinsdag tussen 12:00 en 13:00 uur geleverd door PostNL. Volg uw bestelling via deze link mijnpostnlverzending.info Er ligt een pakket voor u klaar in ons sorteercentrum. Volg de status van uw zending op mijnbezorging-mijnpostnl.info Wij bezorgen binnenkort een pakket bij je. Omdat dit pakket uit het buitenland komt verzoeken wij je om de inklaringskosten te betalen via de volgende link “lnklaringskosten-postnl.net/…” Uw pakket is aangekomen op het PostNL sorteercentrum. Klik hier om u zending te volgen; bit.ly/…. Om het pakket in ontvangst te kunnen nemen is het van belang om de verzendkosten te voldoen van 3,95 te betalen. Indien dit bedrag niet betaalt wordt binnen 24 uur zullen wij genoodzaakt het pakket moeten vernietigen. [PostNL] Onlangs heeft uw pakket ons PostNL sorteercentrum bereikt. Uw pakket wordt verstuurd na het voldoen van de verzendkosten. De verzendkosten bedraagt incl BTW €5,65. Dit kan gemakkelijk via “””

De preciese vormgeving en formulering van de berichten kan dus afwijken met de teksten hierboven. Wees alert op de verschillende berichten. In principe hoef je van PostNL geen SMS te verwachten met een link daarin. Telefoonnummers die phishing-smsjes versturen uit naam van PostNL zijn onder andere;

0642179023

0630767143

0630202846

0657711518

0615662462

0625138235

0615644193

0621167286

0621695143

0613513118

PostNL geeft op haar website nog meer voorbeelden van SMS’jes en e-mailberichten die phishing zijn en uit naam van PostNL worden verstuurd. Het overzicht daarvan kun je hier terugvinden.