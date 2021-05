Pas op: erg gevaarlijke Track & Trace app voor DHL gaat rond

Er wordt gewaarschuwd voor een malafide applicatie die in omloop is. Het gaat om een Track & Trace app, welke lijkt op een dienst van DHL. Echter gaat het om malware die erg gevaarlijk is.

Malafide DHL app in omloop

Opgepast als je een bericht krijgt van een pakket dat onderweg is naar jou. Het kan zomaar zijn dat het hier gaat om een link naar een malafide variant op de originele DHL app. Deze applicatie kan gedownload worden na het klikken op de link. Echter is dit niet de officiële DHL-app maar een app die alleen maar het doel heeft om gegevens te ontfutselen.

Het programma Opgelicht schrijft over deze nieuwe FluBot-malware die Android-gebruikers het flink moeilijk kan maken. De malware kan kopieën maken van apps zoals voor internetbankieren, en zo persoonlijke gegevens doorsturen naar de kwaadwillenden. Ook kan het in realtime meekijken wat er op het scherm van je smartphone (of tablet) gebeurt, bellen en sms’jes versturen. Daarnaast kan het contacten kopiëren, namens jou ergens op klikken en tekstinvoer wijzigen.

Bron foto: AVROTROS

Sinds begin deze maand is de malware in Nederland ontdekt, nadat eerder door de overheidsdiensten in Duitsland en Groot Brittannië al hiervoor gewaarschuwd werd. De malware is niet alleen gehuld in de huisstijl van DHL, maar er zijn ook vergelijkbare verhalen over een malafide app die zich voordoet als een app van UPS.

Goed om te weten is dat de officiële app van DHL gewoon via de Play Store gedownload kan worden. Daarnaast is het raadzaam om eigenlijk nooit applicaties buiten de Google Play Store om te downloaden om de kans op dit soort gevolgen te voorkomen.