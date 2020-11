Google Chrome voor Android voegt nieuw deel-menu toe

Het delen van een website zal er vanaf nu anders uit gaan zien. Het deel-menu wordt middels een server-side update van een nieuwe lik verf voorzien. Het is meer in stijl met de nieuwe Android-versies.

Nieuw deel-menu in Chrome

Chrome is een veelgebruikte browser op het Android-besturingssysteem. Niet gek dus dat er met regelmaat verbeteringen en nieuwe functies worden doorgevoerd. Google heeft er nu voor gekozen om het deel-menu aan te passen. Middels een server-side update wordt de nieuwe interface hiervan langzaamaan naar iedereen uitgerold. Het nieuwe share-menu moet meer in lijn zijn met de andere elementen in Android.

Het nieuwe deelmenu geeft niet langer meer snelkoppelingen weer naar bijvoorbeeld je favoriete contactpersonen van WhatsApp of een andere applicatie, zoals je hieronder in de linker screenshot kunt zien. Het wordt vervangen door een kleiner geheel. Hier heb je bovenin direct de opties om de link te kopiëren, het te verzenden naar een ander apparaat (zoals de Chrome-browser op je computer) of om de pagina af te drukken. Daaronder vind je een rij met applicaties. Niet alle apps waarmee je kunt delen staan hier gelijk tussen. Om dat tevoorschijn te halen moet je eerst naar rechts vegen, tik je op ‘meer’ en zie je vervolgens het oude scherm weer tevoorschijn komen.

Persoonlijk vind ik het een achteruitgang, omdat je nu veel meer moet klikken om een link direct met iemand te delen. Het lijkt niet mogelijk te zijn het nieuwe deelmenu uit te schakelen. Uit research van DroidApp blijkt dat de functie langzaamaan naar iedereen uitgerold lijkt te worden.