Google rolt offline vertalen uit naar Google Lens

Google Lens is een erg handige applicatie die mogelijk al ingebakken zit in de camera-app op je smartphone. Snel een object herkennen of tekst vertalen wordt kinderspel. Nu kun je offline vertalen gebruiken.

Offline vertalen met Google Lens

Met Google Lens kun je veel handige taken uitvoeren. Zo kun je bijvoorbeeld met de camera een plant vastleggen, en zorgt Lens ervoor dat je met een paar seconden weet welke plant het is. Daarnaast kun je teksten scannen en deze vervolgens direct laten vertalen. Handig als je op vakantie bent bijvoorbeeld, of juist een Nederlandse tekst snel naar een andere taal om wilt zetten.

Google rolt nu een verbetering uit voor Google Lens. Het wordt mogelijk om teksten offline te vertalen. Tot nu toe was daar altijd een internetverbinding voor nodig. Hierdoor hoef je niet je databundel te verstoken, en kun je voortijdig de desbetreffende taalpakketten downloaden via bijvoorbeeld een WiFi-verbinding. Een taalpakket is qua omvang doorgaans net wat minder dan 50MB, waardoor er niet veel ruimte verloren gaat.

Wil je offline vertalen met Google Lens, dan is dat heel makkelijk te doen. Open hiervoor de Google Lens app, en kies onderin beeld voor vertalen. Vervolgens tik je bovenin beeld op de talen die geselecteerd zijn, en zie je het overzicht met recente talen. Achter de meeste talen staat een pijl-icoontje waarmee aangegeven wordt dat dit taalpakket gedownload kan worden. Vervolgens zie je hoe groot het pakket is, en kan het downloaden beginnen.