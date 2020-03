Google Translate: vanaf nu realtime vertalen in 8 talen

Er zitten nieuwe functies aan te komen voor de Google Translate app. Vanaf nu wordt het door Google mogelijk gemaakt om realtime gesprekken en zinnen te vertalen.

Realtime vertalen in Google Translate app

De Google Translate app wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Gebruikers krijgen vanaf nu de mogelijkheid om gesprekken, zinnen en dergelijke te vertalen in realtime, dus zonder vertraging. Het is al sinds enige tijd mogelijk om gesproken woorden en zinnen te vertalen, maar het vertalen van langere gesprekken via de Translate app was niet mogelijk.

Google Translate maakt het nu mogelijk om realtime gesprekken te vertalen, maar hij werkt nog niet met alle talen. Je kunt de functie gebruiken in de talen Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Hindi en Thai. Het kan handig zijn tijdens een gesprek of zelfs een college. De Android-app van Google Translate wordt deze week voorzien van de update. In de toekomst komt hij ook naar de iOS-app en komt het in meer talen beschikbaar.